V sredo je v medijih završalo ob razkritju elektronskega sporočila, ki ga je minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo iz vrst SAB Bandelli septembra posredoval županskemu kandidatu v občini Komen. V njem je bil Bandelli kritičen do Modičevih potez, pri čemer mu je navrgel, da že ve, kaj pomeni nepodpora dveh resorjev, ki ju vodi SAB. Bratuškova namreč vodi ministrstvo za infrastrukturo.

Minister se je opravičil že v sredo, ponovno pa tudi pred današnjo sejo vlade zatrdil, da obžaluje svojo napako.

V SAB sicer več napadov na njihovega ministra in nekdanjega župana Komna Bandellija jemljejo v luči lokalnih volitev in verjamejo, da bo »iz občine še kaj prišlo«, je v današnji izjavi novinarjem pojasnil Pavlič. Za stranko je po njegovih navedbah pomembno, da je Bandelli sam spoznal, da je bila takšna komunikacija neprimerna, da se je opravičil in bo predsednici stranke prihodnji teden - trenutno je odsotna zaradi bolezni - pojasnil komunikacijo z Modicem ter tamkajšnji sosedski spor, o katerem je govora v spornem dopisu.

Generalni sekretar SAB se strinja, da je bila ministrova komunikacija z Modicem popolnoma neprimerna in se je zato v sredo tudi opravičil, tako Bratuškovi kot vsem, ki so bili vpleteni v elektronsko komunikacijo, je pojasnil Pavlič. Dodal je, da v SAB pred sredo s tem pismom niso bili seznanjeni.

Župani morda »komunicirajo na malo drugačen način«

Pavlič je sicer na novinarsko vprašanje komentiral Bandellijevo komunikacijo v širšem smislu, ki naj bi se že večkrat izkazala za problematično. »Strinjam se, da mora biti komunikacija vseh ministrov na ministrski ravni. Mogoče je tukaj še malo začetniške naivnosti oz. neznanja. Prej je bil Bandelli župan in slednji komunicirajo morda na malo drugačen način,« je ocenil Pavlič in obenem spomnil, da je Bandelli komunikacijo na twitterju skoraj že opustil in spreminja nekatere načine komuniciranja.

Zato mu želi dati priložnost, da to pojasni predsednici in potem izboljša način komuniciranja.

Za SAB je sicer po Pavličevih besedah tudi pomembno, da Bandelli na ministrstvu dela dobro in da počrpajo čim več sredstev iz kohezije.

Predsednik vlade sicer zadeve trenutno še ne komentira, so danes pojasnili v njegovem kabinetu. So se pa odzvali nekateri koalicijski partnerji, ki so takšno komunikacijo ministra večinoma označili za neprimerno, a dejali, da je to predvsem stvar Bratuškove in premierja.