Sterling, ki je nato v drugem polčasu po samostojnem prodoru dosegel čudovit zadetek z roba šestnajsterca za vodstvo s 3:0, se je po tekmi opravičil sodniku Viktorju Kassaiju in igralcem nasprotne ekipe ter dejal – »nisem iskal enajstmetrovke«. Angleški nogometaš jamajških korenin bi lahko po mnenju njegovega trenerja Pepa Guardiole sodniku sam priznal, da prekrška ni bilo, a je ob tem opozoril, da so jim lani sodniki proti Liverpoolu razveljavili gol, s čimer je želel izpostaviti, da se sodniki pač odločijo, kot se odločijo.

»Lahko bi to naredil, ne želimo doseči zadetka iz takšnih situacij. Že dolgo nazaj sem dejal, da je sodnikom potrebno pomagati, saj želijo soditi karseda dobro in brez napak, ampak današnja igra je hitra, igralci pa so čedalje bolj spretni. Potrebno jim je pomagati, konec koncev je potrebnih le kakšnih deset sekund, da se ugotovi, ali je šlo za enajstmetrovko.«

Zadnja v nizu napak, ki se vrstijo, bi lahko pohitrila uvedbo videonadzora (VAR) na tekmah lige prvakov. Evropska nogometna zveza (Uefa) je sicer letos septembra sporočila, da bo VAR postopoma uveden prihodnjo sezono, vendar se je mnenje vodstva ob napakah spremenilo, krovna zveza naj bi tako po poročanju BBC-ja zadnjih nekaj tednov razmišljala o predčasni uvedbi video pomoči. Sodniki bi lahko potemtakem kritične situacije presojali na podlagi posnetkov že v izločilnih bojih letošnje sezone.

