Vse te gospe in gospodične so še do pred kratkim živele pod isto streho. Pet generacij žensk torej, kar najdemo danes le še malo kje. Hudo naporno za tri moške, ki živijo v manjšini pod to streho, pa tudi če bi bil kakšen več, bi mu vražje ženske hitro pokazale svoje roge.

Brž nam postane namreč jasno, kdo nosi hlače v tej petgeneracijski družini. Ženski del seveda, ki je tudi najglasnejši. »Naši moški so zelo pridni, a ne znajo vedno razmišljati s pravo glavo. So pa zelo delavni. No, saj tudi me pomagamo in nismo le tiste, ki govorimo,« se najprej pošali Cvetka. A