Ti so o svoji prehrani vodili dnevnik, po tednu dni pa so oddali vzorec blata. Vsi so v tem času uživali živila, pakirana v plastično embalažo, ali pijače iz plastenk. Nekateri so uživali tudi ribe ali morske sadeže, nihče od njih pa se ni prehranjeval izključno vegetarijansko.

Znanstveniki svarijo, da na Zemlji kmalu ne bo več kotička, ki ne bi bil onesnažen s plastiko. Plastične odpadke in strupene kemikalije so letos odkrili celo na Antarktiki, na enem od doslej še zadnjih neonesnaženih in najbolj odročnih predelov Zemlje. V okoljski organizaciji Greenpeac