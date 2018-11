Norveška fregata z 137 ljudmi na krovu se je ravno vračala z vojaške vaje Trojni stik zveze Nato. Po trčenju so uspešno s plovila evakuirali vse člane posadke, osem od njih je bilo lažje poškodovanih, so sporočili iz vojske.

»Zajela je že veliko vode in obstaja resna nevarnost, da bo potonila, kjer je,« je predstavnik reševalne ekipe ocenil stanje fregate.

Glede na fotografije in posnetke, ki so zaokrožili po spletu, so fregato, ki je delno že pod vodo, premaknili bližje obali. Aktivirali so tudi vsa razpoložljiva sredstva, da bi plovilo rešili pred potopitvijo.

Tanker, ki je plul pod malteško zastavo, je utrpel le manjšo škodo in tudi med 23 člani posadke ni bilo poškodovanih. Okoli 62.000 ton težka ladja sedaj čaka, da jo bodo povlekli do bližnjega naftnega terminala.

Norveški urad za preiskavo nesreč je že sprožil preiskavo trčenja, v katerega je bil sicer udeležen tudi ladijski vlačilec.