Marc Stein, ki za New York Times pokriva dogajanje v ligi NBA, je prepričan, da nihče drug ni bolj usposobljen za vrednotenje Dončića kot prav Nowitzki, legendarni nemški krilni center pri Dallas Mavericks. Na vprašanje, kaj je pri Dončiću opazil do sedaj, je 40-letni nemški as izpostavil, da mu že zdaj deluje kot izkušen veteran.

»Način, kako vidi stvari, način, kako prepoznava situacije 'pick-and-roll', način, kako se giblje na in zunaj parketa. Krasi ga igra s srednje razdalje, na tekmi proti San Antoniu je imel štiri 'floaterje' (mete s poudarjenim lokom), ki so bili vredni suhega zlata. Uporablja met za tri po koraku nazaj. V njegovem repertoarju so stvari, ki jih preprosto nimaš pri devetnajstih,« je Nowitzki za Dončićevo igro uporabil opise iz košarkarskega priročnika.