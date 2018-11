Judi v Nemčiji so bili žrtev diskriminacije že od leta 1933. V noči na 10. november 1938 pa so pripadniki jurišnih oddelkov, paravojaških enot pod okriljem Nacionalsocialistične nemške delavske stranke (NSDAP) in Hitlerjeve mladine napadli in ropali trgovine v lasti judovskih Nemcev ter zažgali več kot 1400 sinagog in drugih prostorov, kjer so se zbirali Judi, ter več tisoč trgovin, stanovanj in judovskih pokopališč.

V pogromu je od 7. do 13. novembra 1938 umrlo okoli 400 Judov, okoli 30.000 pa so jih prepeljali v koncentracijska taborišča.

Kristalna noč velja za prelomnico, ki je vodila v holokavst.