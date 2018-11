V dopoldanskem delu konference bodo spregovorile Kaja Jurgele, ki bo v prispevku z naslovom Gledališče zatiranih Augusta Boala v Sloveniji predstavila začetke in razvoj gledališča zatiranih v Sloveniji, Ema Weixler, ki bo predstavila film na temo homofobije, nastal v okviru projekta Erasmus+ z naslovom The Theatre of the Oppressed: Forum for Social Change, in Katja Sešek, ki bo govorila o gledališču zatiranih in LGBTIQ+ skupnosti.

Prisluhniti bo mogoče še tematikam, ki govorijo o gledališču zatiranih v institucijah. Jana Burger bo v prispevku Ma(g)dalena Network spregovorila o gledališču zatiranih za ženske, Petra Koritnik v govoru z naslovom Tudi Pepelka lahko o gledališču zatiranih v vrtcu, Nina Mlakar pa o gledališču zatiranih v srednjih šolah oziroma o gledališču zatiranih kot metodi osveščanja o vrstniškem nasilju.

V drugem, popoldanskem sklopu se bo mogoče seznaniti s projektom LegiLab: Experiments and Experiences in Legislative Theatre, ki ga bo s pomočjo filma

predstavil Jaka Andrej Vojevec, Lea Dolinar bo v prispevku Vse ali nič - Status quo na trgu dela spregovorila o zakonodajnem gledališču v praksi v Sloveniji, Michael Wrentschur pa bo predstavil primere dobrih praks iz Avstrije. Zadnji prispevek bo pripadel Hani Alhadi, ki bo spregovorila o forumskem gledališču kot orodju za opolnomočenje prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito.