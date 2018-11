Predsednik se je tolažil s pokovko

Jan Plestenjak, sladki knedeljček

Bine Volčič razburja z glaziranim polhom

Pri Energetiki Ljubljana stavijo na bučno juho

Lojze Peterle, ko si zaželi nekaj sladkega

Katoliška revija svari pred okultizmom

Predsednik Borut Pahor se je konec tedna v družbi partnerice Tanje odpravil v kino in si ogledal ameriški film o prvem pristanku na Luno z naslovom Prvi človek (First man). Pod fotografijo je zapisal, kako je ves čas trepetal, ali bo Ryanu Goslingu uspelo, in se pri tem tolažil s kokicami. A pri zapisu filmskega naslova se je zmotil in namesto First man zapisal First men, na napako pa ga je opozoril eden od sledilcev. Predsednik je zapisano kmalu zatem brez pojasnila ali zahvale tudi popravil, na nič hudega slutečega dežurnega lingvista pa so se z ostrimi besedami vseeno spravili predsednikovi privrženci, ki napake zaradi lektorirane objave seveda niso zaznali.Zdaj ko ima za sabo veliko turnejo medijskih intervjujev in koncert v Stožicah, je Jan Plestenjak našel čas za obujanje spominov. Svoje oboževalce je na instagramu razveselil s posnetkom iz otroških dni, na katerem ima komaj kaj več kot eno leto, ob njem pa je tudi slavna mama, slikarka Dora Plestenjak. »Malo starejši selfie« je glasbenik zapisal pod črno-belo fotografijo, ki tehnično gledano sicer ne sodi med avtoportrete, pa vendarle: Plestenjakove sledilke so bile nad videnim navdušene in ga med drugim primerjale s sladkim knedeljčkom, »cukrom« in »luštkotom«, nekatere pa so bile celo mnenja, da je že v rani mladosti gledal enako zapeljivo kot danes.Sezona tradicionalno slovenskega polhanja, torej lovljenja in zaužitja navadnih polhov, je to jesen zaživela tudi v krogih vrhunske kulinarike. Fotografijo z lova je na svojem instagramu objavila najboljša kuharska mojstrica na svetu Ana Roš, glaziranega in na krožniku že serviranega polha pa je na svojem profilu ovekovečil Bine Volčič. Pod fotografijo se je znašlo nekaj zapisov ogorčenih posameznikov, ki niso vajeni obedovati živali v še nepredelani podobi (vključno z repom), a oglasili so se tudi tisti, ki podpirajo tovrstno kreativnost. »Tale polhec je imel veliko bolj srečno življenje od vsake industrijske kure, krave ali pujsa, ki jih dobite na krožnik« in »res ne veste, kaj je dobro meso, zdravo, direkt iz gozda« sta samo dve od mnogih spodbud Volčičevemu eksperimentu.Že pred časom smo opazili, da so na instagramu aktivni tudi v imenu javnega podjetja Energetika Ljubljana. Fotografije objavljajo redno, večina pa jih ni neposredno povezana z energetsko oskrbo. Upravljalec omrežja je namreč bolj navdušen nad bolj splošnimi sezonskimi pojavi in kulinariko. Tam namreč pogosto zasledimo fotografije sprehodov v gozdu, še zlasti bližnje posnetke jesenskega listja. Objavili pa so tudi izrezljano bučo in nazadnje še bučno juho, postreženo z jušnimi kroglicami. »Mi nismo buč uporabili samo za včerajšnjo dekoracijo. Buče so zakon,« so zapisali pod fotografijo in jo med drugim objavili pod ključno besedo »energija«. Hrana ne nazadnje je energija, s tem pa se njihovo podjetje tudi ukvarja.Tudi evropski poslanec, čebelar in ljubiteljski orgličar Lojze Peterle je sodeč po objavah na instagramu eden tistih, ki se v službi občasno spopadajo s padcem krvnega sladkorja. Na objavljeni fotografiji, ki jo je po njegovih besedah posnela »stažistka Elizabeta«, ga vidimo, kako si pripravlja instant vročo čokolado, pri tem pa je videti izrazito dobre volje. Takole zamaknjen nasmešek v pričakovanju sladkanega napitka je najbrž znan prizor predvsem staršem najstnikov, ko se ti vrnejo domov s polurnega večernega »sprehoda« s prijatelji.Katoliški medij Družina skrbi tudi za vsebine, namenjene mlajšim bralcem. V ta namen izdajajo podružnično najstniško revijo Najst, ki ima tudi lasten profil na instagramu. Tam smo izvedeli, da je osrednja tema aktualne izdaje okultizem. »Je okultizem res kul?« se sprašujejo v reviji Najst in se ob tej priložnosti poglabljajo v vedeževanje, horoskope, klicanje duhov in podobne pojave, za katere ocenjujejo, da so blizu najstniški populaciji. Mislimo si, da se jim okultizem navsezadnje ne zdi »kul«, saj katoliška cerkev tradicionalno ni naklonjena nadnaravnim pojavom, ki jih ne promovira sama.