Po nižinah v notranjosti Slovenije se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost, ponekod lahko tudi dlje. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno, precej bo goste koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo v zahodnih krajih oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Pooblačilo se bo tudi v osrednjih krajih. V vzhodni Sloveniji bo delno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Tudi v nedeljo bo na vzhodu sončno vreme, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik.