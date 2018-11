Takoj po eksploziji, ki je odjeknila malo pred 15.30 in razdejala celotno tretjo etažo sicer petnadstropnega stanovanjskega bloka na Ulici bratov Greifov v mestni četrti Pobrežje, se je moralo iz njega umakniti vseh okoli 30 ljudi v njem. Nekateri so se zvečer lahko vrnili, a šele potem, ko so gasilci in policisti preverili stanje in ugotovili, da je njihovo stanovanje varno.

Preiskava dogodka še poteka, zato je ožje območje bloka še vedno zaprto. »Statično naj bi bil blok ustrezen. Strokovne službe bodo to temeljito preverile, tudi plinsko inštalacije, nato pa bodo na delu zavarovalnice, da ocenijo škodo v posameznih stanovanjih,« je davi povedal vodja službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Mestne občine Maribor Matej Zupanič.