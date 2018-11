Nogometaši Manchester Uniteda so v izdihljajih tekme v Torinu dosegli dva zadetka in v zadnjem večeru 4. kroga lige prvakov presenetljivo premagali Juventus. Torinski klub je bil konkretnejši, nevarnejši in odločnejši, da obdrži stoodstotni izkupiček. Eksplozija navdušenja je v Piemontu nastopila v 65. minuti, ko je Cristiano Ronaldo dosegel prvi evropski zadetek v dresu Juventusa, skupno že 121. v ligi prvakov.

Pred tem je bila razigrana mednarodna zasedba torinskega nogometnega giganta. Nemec Sami Khedira je po podaji Ronalda zadel prečko, Argentinec Paulo Dybala po mojstrskem strelu vratnico, zatem je Kolumbijec Juan Cuadrado zgrešil iz neposredne bližine, Bošnjak Miralem Pjanić pa je z razdalje za las zgrešil cilj. Sledila je kazen. Najprej je Juan Mata mojstrsko izvedel prosti strel, v zadnji minuti pa je Juventus prejel še drugi zadetek iz prekinitve, ko je Alex Sandro v gneči zadel lastno mrežo. Gostujoči trener Jose Mourinho si je dal duška in spravil navijače Juventusa v slabo voljo.

Evropski prvaki iz Madrida so se pokazali v najlepši evropski luči v tej sezoni. Že v prvem polčasu so si na Češkem priigrali prepričljivo zmago, saj so domačinom zabili kar štiri gole. Po dolgem času je imel svoj večer Karim Benzema, ki je bil deležen posebnega jubileja. Zabil je namreč že 200. gol v dresu Reala iz Madrida, kar je doslej uspelo sedmim nogometašem v klubski zgodovini.

Med strelci je bil najbolj razpoložen Brazilec Gabriel Jesus, ki je dosegel polovico od šestih golov Manchester Cityja. Izkazal se je tudi Poljak Robert Lewandowski, ki je z dvema zadetkoma popeljal Bayern na prvo mesto v skupini, saj je Ajax v Lizboni pri Benfici remiziral.

Slovenski reprezentant Jaka Bijol je odigral celotno tekmo v Moskvi, kjer je njegov CSKA gostil Romo. Rusi so doživeli hladen tuš že v četrti minuti, ko je Kostas Manolas dosegel peti gol v ligi prvakov. Od tega četrtega z glavo po podaji iz kota. CSKA je bil v nadaljevanju boljši tekmec in je izenačil v 50. minuti, ko se je v kazenskem prostoru odlično znašel Islandec Arnor Sigurdsson. Ko je njegov rojak Hordur Bjorvin Magnusson šest minut kasneje dobil drugi rumeni karton, so Rimljani že v 59. minuti izkoristili prednost z igralcem več in po zadetku Lorenza Pellegrinija povedli ter si zagotovili pomembno zmago. Zanimivo je, da je Roma zabila CSKA že enajst golov v ligi prvakov, največ med vsemi klubi. Jaka Bijol je bil eden najboljših posameznikov na igrišču.

Valencia je imela pred dvobojem proti Švicarjem slabo statistiko evropskih tekem. Na zadnjih šestih dvobojih namreč ni zmagala, potem ko je dosegla dva remija in štiri poraze, od 42 strelov na gol pa je v mreži končal le eden. Tako slabo statistiko brez zmag je imela nazadnje oktobra pred sedmimi leti. Na domači Mestalli jo je prekinila, ko je bila s 3:1 boljša od Young Boys in se je vmešala v boj za napredovanje v osmino finala. Španci bodo skušali prekrižati načrte Manchester Unitedu.