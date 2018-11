Jutri se bo SMC in SAB v evropski skupini liberalcev ALDE pridružila LMŠ. Kakšnih glasnejših pomislekov, ki jih je bilo mogoče slišati ob vključevanju Cerarjeve stranke, pri sprejemanju LMŠ ne gre pričakovati. Pred štirimi leti je bila namreč slovenska politika pred odločanjem o zakonu, s katerim bi se izenačile pravice raznospolnih in istospolnih parov, v SMC pa večjega posluha za to izenačitev niso kazali. To je zlasti pri liberalcih iz Nizozemske in skandinavskih držav povzročilo precej nezadovoljstva. Da bodo poslej v ALDE tri slovenske stranke, za evropskega poslanca