Košarkarji Petrola Olimpije so v petem krogu lige prvakov doživeli četrti poraz. V Stožicah so morali priznati premoč ekipi Neptunas Klaipeda iz Litve, ki je slavila s 97:88.

Ljubljančani tako ostajajo brez zmage na domačem parketu in iz tekme v tekmo potrjujejo spoznanje, da nimajo ekipe za enakovreden boj v tretjerazrednem evropskem klubskem tekmovanju. Edini dve točki so zabeležili prejšnji teden na gostovanju v Belgiji.

Proti Klaipedi so bili brez vseh možnosti za uspeh. Gostje, ki do te tekme niso zmagali v gosteh, so že v prvi četrtini postavili temelje za zmago, jasno namero o dveh točkah pa so potrdili še na začetku druge četrtine, ko so prednost povišali na 36:19.

Petrol Olimpija je nekajkrat prišla pod deset točk zaostanka, vendar za preobrat ni imela niti znanja, volje ali dovolj razpoloženih posameznikov. Najbližje je prišla v 36. minuti - 80:86, vendar so gostje na napad odgovorili s sedmimi zaporednimi točkami in zlahka prišli do zaslužene zmage.

Najboljši strelec pri domačih je bil Miha Lapornik z 22 točkami (trojke 3:6), 16 jih je dosegel Blaž Mesiček (5 skokov), 14 pa Mirza Begić (5 skokov).

Ljubljančani bodo v naslednjem krogu 13. novembra znova gostitelji, in sicer nemške ekipe Medi Bayreuth.