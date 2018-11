V primerjavi s prejšnjo nedeljo, ko je močno deževje tako rekoč odplaknilo tekmo Domžal in Gorice, je začetek prestavljenega dvoboja 14. kroga v 1. SNL pozdravilo sonce. To se je, v prispodobi seveda, naselilo tudi v domžalski tabor, ki je na novo zmago čakal vse od konca sončnega septembra. Tudi ta je bila dosežena z nekaj spomina na preteklo zapravljanje točk, a se je vendarle izšlo po načrtih. »Bilo je nekaj strahu, seveda ga je bilo,« je priznal domači strateg Simon Rožman ob vprašanju, kakšno je bilo vzdušje, ko so Goričani sredi drugega polčasa znižali na 2:1.

Domžalski začetek je bil sicer idealen. Že v 10. minuti je po podaji iz kota in po slabem izbijanju v goriški obrambi žoga prišla do na tleh ležečega Mateja Podlogarja, ki jo je preusmeril do Shamarja Nicholsona. Njegov poskus s peto je bil pravzaprav povratna podaja Podlogarju, ki je bil medtem že na nogah in je z diagonalnim strelom premagal goriškega vratarja Grego Sorčana. Za 1:0 oziroma za svoj »povratniški« zadetek v domžalskem dresu. »Ja, res sem ga čakal kar nekaj časa. Ampak pomembna je zmaga,« je Matej Podlogar dosežek ekipe postavil nad svojega.

Ob popolni premoči Domžalčanov v nadaljevanju polčasa je imel smolo goriški reprezentančni vratar Sorčan, ko je po predložku Grege Sikoška in strelu Nicholsona, ki je meril z glavo, izpustil ujeto žogo in pobegnila mu je čez golovo črto za 2:0. »Vsakemu vratarju, tudi najboljšim, se enkrat v karieri zgodi kaj takega,« je na novinarski tribuni pripomnil nekdanji reprezentančni vratar Branko Zupan. Ob spominu na pretekle tekme Domžal je tudi on spomnil, da zaostala tekma vendarle še ni odločena. In res: kot da bi v drugem polčasu na igrišče prišla nova Gorica, saj se je igra preselila na domžalsko polovico. Bila je pravzaprav zrcalna slika prvega polčasa in kmalu je prišel tudi prvi rezultat. Celcer je podal z leve, Klemenčič je bil v obrambi nespreten, žoga je prišla na noge Semirja Smajlagića, ki jo je zanesljivo zabil v mrežo za znižanje domžalskega vodstva na 1:2. Goričani so v nadaljevanju želeli preobrat, blizu drugemu zadetku je bil branilec Žiga Lipušček, ki je z glavo meril mimo gola. »Takšne priložnosti enostavno ne smeš zgrešiti. Za branilca je takšen strel kot enajstmetrovka,« je po tekmi pripomnil goriški trener Miran Srebrnić, ki je največ zadetkov v svoji karieri dosegel prav s streli z glavo. Domžalčani so tekmo »zaprli« v trenutku gostujoče premoči, ko je v 77. minuti hiter domači protinapad po podaji Melnjaka realiziral Nicholson. Za varnih 3:1 in za ponoven stik z načrtovanim tretjim mestom na lestvici.

1. SNL 1. Maribor 15 10 3 2 43:13 33 2. Olimpija 15 8 5 2 32:18 29 3. Gorica 15 5 7 3 21:23 22 4. Domžale 15 5 5 5 27:23 20 5. Mura 15 5 4 6 23:22 19 6. Celje 15 4 7 4 17:23 19 7. Aluminij 15 5 3 7 21:24 18 8. Triglav 15 4 3 8 21:32 15 9. Rudar 15 4 3 8 15:33 15 10. Krško 15 2 6 7 11:20 12 Pari 16. kroga, sobota ob 14. uri: Mura – Gorica, ob 16.15: Maribor – Triglav, nedelja ob 14. uri: Domžale – Celje, ob 16. uri: Rudar – Olimpija, ob 18. uri: Krško – Aluminij. Lestvica strelcev – 9 golov: Kronaveter (Olimpija), Sirk (Mura), 8 – Požeg Vancaš (Celje), Hotić (Maribor), 7 – Mlakar (Maribor), 6 – Zahović (Maribor), Vombergar (Olimpija)…