Na Vožarskem potu pogosto parkirajo tudi vozniki osebnih avtomobilov, ki ne živijo ali delajo v bližini. S tem pa zasedajo parkirne prostore vsem tam zaposlenim, pa tudi stanujočim, ki jim zato pogosto ne uspe parkirati v bližini svojega doma. V ulici je namreč tudi sedež dveh inšpektoratov, in sicer inšpektorata za infrastrukturo ter za promet, energetiko in prostor.

O zagatah, s katerimi se dnevno srečujejo stanovalci tamkajšnjih blokov, pripoveduje Niko Šutić, ki je nad trenutnim položajem zelo nezadovoljen. »V preteklosti je bil v ulici le Statistični urad Republike Slovenije. Takrat je bilo veliko bolje urejeno kot zdaj. Bili smo že tudi pri županu Ljubljane Zoranu Jankoviću, ki je obljubljal, da bo ulico zaprl za zunanji promet. Povsod drugod so namreč parkirišča plačljiva ali pa je dostop omejen s potopnimi stebrički,« je povedal Niko Šutić.

Parkirna mesta rezervirana za urade Ko se je statistični urad preselil na drugo lokacijo, v ulici razen stanovalcev ni bilo nobenega urada ali zaposlenih, ki bi jim »odžirali« parkirne prostore. Na brezskrbno parkiranje so se stanovalci hitro navadili in zdaj, ko so se v ulico ponovno naselili različni uradi, prihaja seveda do težav s parkiranjem. »Za nas prebivalce nihče ne poskrbi, da bi imeli dovolj parkirnih prostorov. Za vse zaposlene, ki tu delajo, pa prostor mora biti. Poleg tega so dodali cvetlična korita, zaradi katerih je seveda še manj parkirnega prostora,« še dodaja Šutić.

Nova prometna signalizacija ni prinesla rešitve V letošnjem letu je bila spremenjena prometna signalizacija, in sicer je bila dorisana sredinska razdelilna črta, ki spreminja pravila glede parkiranja. Tabla, ki označuje prepovedano parkiranje, je namreč postavljena le z ene strani, kar pomeni, da vozila, ki parkirajo na drugi strani, niso v prekršku, pa čeprav s tem morda ovirajo pešce. Zelo neprijetna situacija na primer nastane, ko pripelje dostavni kombi, ki je, tehnično gledano, v času dostave v prekršku, ker navadno pripelje iz smeri Žabjaka proti Karlovški cesti. In posledica: promet se praktično ustavi, saj nihče ne more mimo.