Pod izrednim varnostnim nadzorom se je v ponedeljek na zveznem sodišču s sedežem v Brooklynu v New Yorku začel sodni proces proti Joaquinu Archivaldu Guzmanu Loeri, bolj znanemu kot El Chapo. Gre za vodjo zloglasnega mehiškega narkokartela iz Sinaloe in »največjega zločinca tega stoletja«, kot ga je označil ameriški tožilec. Po tretji aretaciji 19. januarja 2017 so mehiške oblasti protagonista dveh spektakularnih pobegov iz dveh najstrožje varovanih mehiških zaporov izročile Združenim državam, kamor je El Chapo pretihotapil več tisoč ton drog v vrednosti več kot 14 milijard dolarjev. Revija Forbes ga je leta 2013 uvrstila na 67. mesto med najbogatejšimi zemljani.

Zaradi njega zapirajo newyorške mostove

Po besedah sodnika Briana Cogana, ki vodi sojenje proti El Chapu, je to izjemno zahteven proces brez primerjave. Pravi, da gre tudi za redek primer, ko je zgodba obtoženca doživela filmsko upodobitev, še preden je bil obsojen. Po smrti Kolumbijca Pabla Escobarja leta 1993 velja El Chapo za največjega tihotapca drog na svetu in za izjemno nevarnega in nepredvidljivega zločinca. Kje in do kod segajo lovke njegove zločinske organizacije v Mehiki in ZDA, pa ni znano. V preteklosti je narkokartel brezkompromisno in okrutno obračunal z vsakomer, ki mu je prekrižal pot. Med sojenjem so tudi zato poskrbeli za izredne varnostne ukrepe.

Od privedbe v ZDA je El Chapo za zapahi na posebnem oddelku zapora Metropolitan Correctional Center na Spodnjem Manhattnu v New Yorku. Za vsako obravnavo na sodišču ga morajo pripeljati v Brooklyn, na drugo stran Vzhodne reke, kar zahteva zaporo cest in mostu za ves promet. Pripeljejo ga v blindiranem policijskem vozilu in v spremstvu policijskih patrulj ter rešilca. Kolono vozil, ki vozi z veliko hitrostjo, spremljajo iz zraka policijski helikopterji. Ker naj bi proces trajal vsaj štiri mesece, bo treba najti drugačno rešitev, je v torek sporočil sodnik Cogan, kajti na dan obravnave to povzroča prometni infarkt v tem delu mesta. Okoli sodne stavbe so v tem času nameščene posebne varnostne enote s policijskimi psi za odkrivanje eksploziva, v sodnih prostorih pa več detektorjev kovin.