Sklenil je, da preveri, kdo so, a ti iz žepov niso potegnili osebnih izkaznic, pač pa so se spravili nanj. Policistu, ki so ga sicer lažje poškodovali, se je vseeno uspelo ubraniti in enega zadržati. Izkazalo se je, da je star 34 let, doma z novomeškega območja in da je že bil obsojen zaradi tatvin.

Pregledali so še okolico in ugotovili, da je bilo v neposredni bližini vlomljeno v stanovanjsko hišo, od koder je izginila zlatnina. Policisti so prepričani, da je vlomil ravno 34-letnik s pajdaši, katerih imena ostajajo neznanka. Štiriintridesetletnika sicer sumijo še več tatvin na širšem območju celjske policijske uprave.

Zaradi suma, da je zagrešil kaznivi dejanji preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter velike tatvine, so ga odpeljali k preiskovalnemu sodniku. Ta ga je zaslišal, nato pa izpustil.