Sporna fotografija je nastala sredi oktobra, ko so v južni Španiji in na Portugalskem divjala neurja. Zaradi neurja na Portugalskem je moralo neko noč v Malagi prenočiti več kot 20 članov Ryanairovega kabinskega osebja.

Na fotografiji, ki je postala viralna, so člani posadke, ki naj bi bili prisiljeni prespati kar na tleh v sobi za osebje. Ryanairov glavni operativni direktor Peter Bellew je takoj po objavi fotografije na spletnem družbenem omrežju Twitter objavil opravičilo in navedel, da so bili v Malagi zaradi viharja zasedeni vsi hoteli.

Danes pa je Ryanair po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil, da je člane osebja, ki so bili na fotografiji, v ponedeljek odpustil. Poudaril je namreč, da so le igrali, da so bili prisiljeni spati na tleh. To naj bi bil njihov izraz protesta proti neprimernim razmeram. Podjetje je objavilo tudi posnetek, ki prikazuje delavce, ki se umaknejo v prazen kot sobe, ležejo na tla in nato čez nekaj trenutkov vstanejo in se vrnejo k preostalemu osebju.

Po navedbah podjetja je poteza škodovala ugledu Ryanaira, ki se sicer v več evropskih državah s sindikati pogaja o kolektivnih pogodbah za svoje delavce.

Vodja sindikata SNPVAC na Portugalskem Luciana Passo je priznala, da je šlo za protestno fotografijo. »24 članov osebja se je drenjalo v sobi z osmimi stoli,« je dejala po navedbah lokalne tiskovne agencije Lusa. »Nekateri so se odločili nasprotovanje izraziti tako, da so legli na tla, saj so bili stoli zasedeni, in ena od oseb, ki ni bila član osebja, se je odločila fotografijo deliti na družbenih omrežjih.«

Ryanair pojasnjuje, da je bilo osebje v sobi le kratek čas, nato so jih premestili v VIP prostore na letališču. V Porto so se vrnili naslednji dan, na letu pa niso delali. Sindikati sicer še naprej ne verjamejo, da v Malagi ne bi bilo mogoče najti hotelskih sob.