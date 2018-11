Tokrat so se lotili posebej temačne sfere – ljubljanske nepremičninske problematike. »Stanovanje = sanje?« nas sprašujejo uvodoma in v nadaljevanju pozivajo, naj v okence vpišemo svojo mesečno neto plačo in se »zjočemo«. Izračun namreč razkriva, koliko stanovanj v aktualni ponudbi nepremičnin si s svojim prihodkom lahko privoščimo (seveda pod pogojem, da smo zaposleni za nedoločen čas in tako kreditno sposobni). S povprečno plačo, ki trenutno znaša 1083 evrov neto, lahko izbirate med 14 od 1750 stanovanj, povprečno pa merijo okoli 17 kvadratnih metrov. Za najem imate več izbire – privoščite si jih lahko kar 28 od 315, s povprečno razkošno kvadraturo 21 kvadratnih metrov.

Tistim z minimalno plačo je od razpoložljivih na voljo eno (1) stanovanje za nakup (12 kvadratnih metrov) in 9 za najem (povprečna velikost 15 kvadratnih metrov). A k sreči se obetajo spremembe, saj bo minimalna plača januarja prihodnje leto morda že narasla na 667 evrov, leta 2020 pa celo na 700 evrov; glede na aktualno ponudbo nepremičnin bi prejemniki takšne vsote v Ljubljani lahko izbirali že med štirimi stanovanji s povprečno velikostjo 13 kvadratnih metrov, za najem pa kar med desetimi, velikimi okoli 15 kvadratnih metrov.

Pa naj še kdo reče, da naša prihodnost ni svetla.

N. N.