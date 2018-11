Hiša iz kart je bila za Netflix prelomna. Bila je prva Netflixova originalna serija, ki je na začetku, pred 1. februarjem 2013, ko je bilo objavljenih vseh 13 delov prve sezone hkrati, imela kar nekaj skeptikov. A izkazalo se je, da so se skeptiki motili. Ob prvem koncu tedna predvajanja si je Hišo iz kart ogledalo 10 odstotkov Netflixovih naročnikov, kar je takrat pomenilo tri milijone gledalcev, v naslednjih letih pa je pomagala ne samo povečevati število Netflixovih naročnikov, ki jih je danes štirikrat več kot pred dobrimi petimi leti, ampak tudi krepiti blagovno znamko. Bila je nominirana za 33 emmyjev, produciral jo je David Fincher, ki je nekaj epizod tudi režiral, glavni vlogi v njej pa sta imela Kevin Spacey in Robin Wright.

Politični triler je za ameriški trg iz britanske istoimenske serije, ki jo je v 90. letih ustvaril BBC, priredil Beau Willimon, manipulacije, laži in igre republikanskega kongresnika Franka Underwooda, ki je ob pomoči žene Claire postal ameriški predsednik, pa so dobile tako širok in zvest klub privržencev, da se je serija vpisala med kultne. Potem pa se je lani v luči gibanja #MeToo Weinsten zgodil tudi Spaceyju in začel se je padec. Najprej Spaceyja, ki ga je spolnega nadlegovanja kot prvi (od mnogih) obtožil igralec Anthony Rapp, potem pa še same serije.

Kevina Spaceyja so izbrisali, Frank Underwood je ostal Netflix, ki se je ravno pripravljal na začetek snemanja zadnje, šeste sezone, je Spaceyja odpustil, glavno vlogo pa popolnoma prepustil Robin Wright, ki je v peti sezoni že tako dobila veliko več prostora kot prej, na koncu pa je postala celo predsednica. Razplet serije v peti sezoni je, kot se je zdelo takrat, šel na roko scenaristom in niso imeli težkega dela popolnoma zradirati Spaceyja iz zgodbe, a se je zdaj, ko je šesta sezona z vsemi svojimi osmimi deli prišla na spored, izkazalo, da lik Franka Underwooda ni izginil, čeprav je izginil Spacey, predvsem pa to, da serija brez Spaceyjevega Franka Underwooda ni niti približno tako dobra, kot je bila z njim, kljub temu da je Robin Wright svoje delo izpeljala brez napak in da ima serija poleg Michaela Kellyja, ki je igral desno roko Franka Underwooda Douga Stamperja, Patricie Clarkson (Jane Davis) in Campbella Scotta, ki igra novega ameriškega podpredsednika Marka Usherja, kar nekaj novih pridobitev, tudi Diane Lane in Grega Kinneara, ki igrata politična vplivneža in milijonarja, sestro in brata Annette in Billa Shepherda.