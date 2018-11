daBarcelona je prva ekipa v letošnjem tekmovanju nogometne lige prvakov, ki si je zagotovila napredovanje v osmino finala. Blaugrana je na gostovanju pri Interju zapravila zmago, potem ko je povedla z golom Malcoma v 83. minuti. Da je bila ironija popolna, je izenačujoči gol za Inter dosegel Argentinec Mauro Icardi, nekdanji član Barcelone, a so v klubu ocenili, da za njih ni dovolj kakovosten. Inter je utrdil sloves ekipe, ki veliko golov doseže v zadnjih minutah tekme, in s tem potrdil, da sta nepopustljivost in moštveni duh vgrajena v DNK igralcev in celotnega kluba. Ob točki so dosegli tudi rekorden izkupiček od prodaje vstopnic italijanskih klubov v ligi prvakov – 5,8 milijona evrov.

Enaindvajsetletni Brazilec Malcom je odločnega vratarja Interja Samirja Handanovića premagal zgolj 30 sekund potem, ko je vstopil v igro. »Ob njegovem strelu bi se lahko odzval bolje. Nisem se najbolje postavil, za nameček je streljal med dvema igralcema,« je bil samokritičen Samir Handanović, s sedmimi obrambami prvi junak.

Malcomov poletni prestop v Barcelono je bil eden najspornejših, saj so ga Katalonci dobesedno ugrabili Romi. Rimljani so se z Bordeauxom že dogovorili za prestop, čakali so ga na letališču v Rimu, Malcom pa je odletel v Barcelono, ki je zanj plačala 41 milijonov evrov odškodnine. Prvi gol za Barcelono je proslavil s solzami v očeh. »Igrati za Barcelono so bile moje otroške sanje. Ta zadetek si bom zapomnil do konca življenja. Proslavil sem ga skupaj z družino. Hvala soigralcem za pomoč. Želim si več igrati, zato se trudim na vsakem treningu, da dokažem, da si zaslužim svoje mesto v tej skupini igralcev,« je povedal Malcom, ki je v letošnji sezoni v majici Barcelone odigral zgolj 114 minut. Medtem Radio Katalonija poroča, da se je Barcelona odrekla 21-letnemu Francozu Ousmaneju Dembeleju (na tekmi ga je zamenjal prav Malcom), svojemu najdražjemu igralcu, ki naj bi klub zapustil že v zimskem prestopnem roku. Ko je lani prišel iz Borussie Dortmund, je Barcelona plačala 115 milijonov evrov, kar je bila tedaj rekordna odškodnina v zgodovini kluba.

Lionel Messi, ki je z ekipo dopotoval v Milano, ni kandidiral za nastop. »Pri Messiju ne bomo ničesar tvegali. Začel je trenirati, a smo zelo previdni,« je pojasnil trener Barcelone Ernesto Valverde.

Če je Barcelona že v osmini finala, je najbolj izenačeno v skupini C, v kateri imajo vse štiri ekipe (Liverpool, Napoli, PSG in Crvena zvezda) še možnosti za uvrstitev v izločilne boje. Največ panike je pri PSG, ki je po remiju v gosteh pri Napoliju šele na tretjem mestu. Zvezdnik Parižanov Neymar, ki je zaradi nešportnega vedenja prejel rumeni karton, je bil zelo nezadovoljen s sojenjem Nizozemca Bjorna Kuipersa. Napoli je izid na 1:1 izenačil z enajstmetrovke. »Ne zanimajo me njegove napake. Do igralcev je pokazal premalo spoštovanja. Rekel mi je nekaj, česar mi ne bi smel. Upam, da bodo vodilni ljudje ukrepali,« je bentil Neymar.