V nedeljo je bilo v Moskvi glasovanje za novega predsednika Mednarodne boksarske zveze AIBA. Kandidata sta bila dva: Uzbekistanec Gafur Rahimov in Kazahstanec Serik Konakbajev. Glasovali naj bi elektronsko, a so zatajile naprave, tako da so v zadnjem hipu natisnili glasovnice, ki so jih kandidati metali v kartonasto škatlo francoskega vrtnarskega podjetja, ki so jo po naključju našli v zaodrju dvorane. V drugem krogu glasovanja je 86 od skupno 134 glasov prejel Uzbekistanec, ki je bil od januarja letos že začasni predsednik organizacije. Kazahstanec, bivši boksarski šampion, je dejal, da bodo podrobno pregledali potek glasovanja, saj sumi, da je prišlo do nepravilnosti.

V hipu, ko je bil Gafur Rahimov razglašen za uradnega predsednika AIBE, je med ljubitelji boksa završalo. Njegov ugled je namreč vse prej kot neomadeževan. Kot predsednik se je zavezal, da se bo spopadel s korupcijo v organizaciji, ki je trenutno v globoki finančni krizi. Rahimov je celo dejal, da je organizacijo rešil pred bankrotom, saj je imela še junija 19 milijonov dolarjev izgube. Prav tako je zatrdil, da bo storil vse, kar je potrebno, da bo boks ostal olimpijski šport, saj Mednarodni olimpijski komite grozi, da na olimpijadi v Tokiju leta 2020 ne bo več boksa prav zato, ker je krovna boksarska organizacija tako globoko skorumpirana, kar naj bi se pokazalo tudi na olimpijski igrah v Riu, ko naj bi nameščali izide dvobojev, MOK pa je izključil vse tedanje uradne sodnike.

Črni Gafur In potem za predsednika izvolijo Gafurja Rahimova, človeka, ki ga je leta 2012 ameriška vlada vpisala na seznam nezaželenih oziroma sankcioniranih oseb, ker naj bi bil član tako imenovane Družine enajstih oziroma Bratskega kroga evrazijske kriminalne združbe, ki naj bi vodila posle v Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Južni Ameriki, njihova glavna dejavnost pa naj bi bila preprodaja heroina, pranje denarja, korupcija in izsiljevanje. Po podatkih Wikileaksa naj bi predvsem izsiljevanje politikov izvajali z vednostjo ruske obveščevalne službe FSB. Američani navajajo, da je Rahimov eden od vodij uzbekistanskega organiziranega kriminala, njegova specialnost pa naj bi bila organizacija proizvodnje drog v državah osrednje Azije. Uzbekistanec, ki naj bi svojo kriminalno dejavnost začel v 80. letih, v devetdesetih letih pa je denar že investiral v najpomembnejša uzbekistanska podjetja in nadzoroval državno proizvodnjo bombaža, je seveda zanikal vse navedbe. Nerodno je le, da so Rahimova leta 1995 v Pragi ujeli s tedanjim vodjo Solntsevskaje bratovščine, najvplivnejše ruske mafijske združbe, Sergejem Mihailkovim na rojstnodnevni zabavi Semiona Mogileviča, šefa nad šefi ruske mafije. Rahimova, ki je poznan tudi po svojem mafijskem vzdevku Črni Gafur, res niso v nobeni državi obtožili za kakršno koli kriminalno dejanje, tako da so ga nazadnje tudi Američani izbrisali s seznama sankcioniranih oseb. Sedaj skupaj s svojimi pravniki razmišlja, ali bo ameriško vlado tožil zaradi klevet.