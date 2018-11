Po uvodnih petih krogih košarkarske evrolige je stanje pri vrhu pričakovano. Trenutno se lahko s popolnim izkupičkom pohvalita aktualni evropski klubski prvak Real Madrid, ki se mu odhod Luke Dončića v ligo NBA za zdaj prav nič ne pozna, in CSKA, tesno za petami sta z enim porazom Fenerbahče in Milano, ki je manjše presenečenje, a je hkrati treba dodati, da so Italijani to pot sestavili izredno močno ekipo. V 6. krogu bo zagotovo najbolj vroče v atenski dvorani OAKA, kjer domuje Panathinaikos. V goste namreč jutri prihaja mestni rival Olympiacos.

Čeprav je evroligaška sezona še precej mlada, pa sta si grška velikana gotovo obetala boljši začetek. Oba imata na računu trenutno po tri zmage in dva poraza, njun cilj pa je seveda uvrstitev na zaključni turnir četverice. Olympiacos je s tem namenom pred sezono pripeljal enega najboljših trenerjev, Davida Blatta, Panathinaikos pa odličnega strelca Keitha Langforda. Tokratni derbi bo zagotovo nekaj posebnega za Ioannisa Papapetroua, ki je zadnjih pet sezon nastopal za Olympiacos, poleti pa se je preselil na drugo stran grške prestolnice. Moštvi se bosta na evroligaških obračunih tokrat pomerili štirinajstič, precej uspešnejši pa so rdeče-beli. Olympiacos je namreč slavil na devetih tekmah, medtem ko jih je Panathinaikos dobil štiri.

Od slovenskih predstavnikov bo v 6. krogu Real Madrid Klemna Prepeliča, ki mu trener Pablo Laso še vedno ne zaupa pretirano visoke minutaže, gostoval v Tel Avivu pri Maccabiju, Barcelono Jake Blažiča čaka tekma v Moskvi proti Himkiju, Alen Omić pa bo Budućnosti poskušal zagotoviti prvo zmago v najelitnejšem evropskem tekmovanju proti lanskemu udeležencu zaključnega turnirja četverice Žalgirisu.

Evroliga, 6. krog, danes ob 20. uri: Bayern – Darušafaka, ob 20.05: Maccabi – Real Madrid, ob 20.45: Milano – CSKA, ob 21.45: Gran Canaria – Anadolu Efes, jutri ob 18. uri: Himki – Barcelona, ob 19. uri: Budućnost – Žalgiris, ob 20. uri: Panathinaikos – Olympiacos, ob 20.30: Baskonia – Fenerbahče.