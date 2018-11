Sejem Ambient Ljubljana spodbuja pomen oblikovanja kot ključnega elementa pri načrtovanju izdelkov, saj je prav industrijski oblikovalec tisti, ki odločilno vpliva na lastnosti izdelka, s tem pa tudi na njegovo konkurenčno prednost, je v nagovoru ob odprtju med drugim poudaril mag. Iztok Bricl, direktor Gospodarskega razstavišča. Na obeh sejmih se predstavlja skupno 234 podjetij iz 19 držav, na njih pa vse do nedelje, ko bosta zaprla vrata, pričakujejo več kot 32.000 obiskovalcev.

Gospodarsko razstavišče je podelilo nagrade petim najboljšim razstavljavcem – Top 5 za izdelke ali sistemske rešitve, ki najbolje združujejo funkcionalnost s tehnološko oziroma z likovno kakovostjo. Strokovna komisija je nagradila podjetje Pirnar za vhodno steno Theatrica oblikovalcev Romana Pirnarja in Ernesta Bevca, Ob današnjem odprtju 29. sejma pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana ter tretjega sejma Dom Plus pod skupnim sloganom Vse za dom so na Gospodarskem razstavišču podelili nagrade in priznanja za oblikovalske presežke.

Top ideje z inovativnimi oblikovalskimi rešitvami

Štiri nagrade za najbolj drzne in sveže ideje na letošnjih osmih Top idejah, borzi in razstavi domiselnih, inovativnih in kreativnih oblikovalskih rešitev mladih, perspektivnih arhitektov in oblikovalcev so si po odločitvi komisije zaslužili Studio Aino za arhitekturo in obrt, Atelje Mali za serijo lesenih izdelkov za omizje Black, Nina Koželj in Manca Kemperl za pohištvo Vulgaris. Nagrada za najlepši razstavni prostor na Top idejah je pripadla oblikovalcu Janu Petriču za mizico TRIIIS in obešalnik POOONTO BARCELONA.