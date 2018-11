Kot je ob tem poudarila Klampferjeva, potrebe slovenskega gospodarstva v nekaterih panogah, kot je denimo turizem, v zadnjih letih presegajo zmožnosti domačega trga delovne sile. »In čeprav nas lahko dejstvo, da so možnosti za zaposlitev slovenskih državljanov, zlasti mladih, znova zelo dobre in na predkrizni ravni, veseli, je prav, da kot država stopimo nasproti podjetjem, ki v Sloveniji ne morejo zadostiti svojim potrebam po kadrih,« je dodala.

Podoben sporazum je Slovenija sklenila tudi z Bosno in Hercegovino. Izkušnje z njim so po ministričinih besedah dobre, zato ocenjuje, da se bo tudi zaradi poenostavljenih in bolje urejenih formalnih postopkov do konca letošnjega leta v Sloveniji zaposlilo okoli 4000 državljanov Srbije, kar bi pomenilo tretjino več kot lani.

»S kolegom Zoranom Đorđevićem sva tako naredila korak naprej v dobrem sodelovanju obeh držav na področju gospodarstva in sociale. Tudi to dejanje potrjuje moje prepričanje, da je Slovenija odprta država, ki razume potrebe okolja, katerega del je, in išče priložnosti za razvoj tudi v hitrejšem odzivanju na spremembe,« je še poudarila ministrica, ki se je ob robu srečanja udeležila tudi delovnega zajtrka Srbsko-slovenskega poslovnega kluba Slovenija.

Podpis protokola je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug pozdravil tudi Đorđević, ki je dejal, da želijo z njim predvsem pravno zaščititi srbske delavce v Sloveniji. Sporazum po njegovih besedah predstavlja dodatno okrepitev že tako dobrega sodelovanja med državama.