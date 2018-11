V križišču ga je udaril in trikrat “piknil”

Zagovornik Arberja Pintollija, ki je maja dobil šest let zapora zaradi poskusa uboja, se je pritožil na višje sodišče, češ da bi ga lahko obsodili le zaradi kaznivega dejanja povzročitve lažje poškodbe. Kritičen je bil tudi do po njegovem mnenju negativnega odnosa sodnika do obtoženega in odločitve za izgon.