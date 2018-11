Madžarski premier je v pričakovanju evropskih volitev maja prihodnje leto največji trn v peti EPP, ki računa na vnovično zmago, a se mora zaradi spornih Orbanovih potez otepati očitkov, da ne brani evropskih vrednot in da se premika preveč v desno.

V EPP pripravljajo izredno resolucijo o zaščiti evropskih vrednot in demokracije, o kateri bodo glasovali popoldne. Poudarjajo, da bo ključno videti, kdo bo resolucijo podprl, torej ali jo bo podprl tudi Orban.

V stranki poskušajo namreč s to resolucijo pomiriti kritike, ki so jih deležni zaradi Orbana, a ta dokument ni zavezujoč in je, sodeč po razpoložljivem osnutku, tudi precej splošen. Orban ali stranka Fidesz v njem nista omenjena.

V EPP sta po neuradnih navedbah dve struji: liberalnejša, v kateri so na primer skandinavske članice, se zavzema za strožji pristop do Orbana, večinska konservativnejša pa je mehkejša in izpostavlja pomen dialoga z madžarskim premierjem.

Obraza teh dveh struj sta tekmeca za položaj spitzenkandidata EPP, Finec Alexander Stubb in Nemec Manfred Weber, zato bo zanimivo videti, kakšen bo izid četrtkovega glasovanja. Člani stranke namreč ne bodo glasovali le o njiju, temveč tudi o Orbanu.

Stubb je danes zavzel stališče, naj Orban ostane v stranki, če je pripravljen podpreti resolucijo o vrednotah in jo spoštovati, sicer pa izpostavlja, da je pripravljen voditi proces za izločitev njegove stranke Fidesz iz EPP.

Za to je sicer potrebna podpora petih držav in sedmih strank, sta danes v Helsinkih izpostavila tako Stubb kot Daul. Prvak stranke EPP je tudi poudaril, da za zdaj ni od nikogar dobil še niti enega pisma podpore temu koraku.

Vodja stranke EPP Daul je na vprašanje, ali ni napočil čas, da Orban zapusti EPP, odgovoril, da je v vsaki družini enfant terrible ter da ga ima raje v družini, da lahko se lahko z njim pogovarja in poskuša vplivati nanj.