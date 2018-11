Tokrat bo razstavni prostor pisarne Centra za kreativnost na Partizanski cesti 11 v Mariboru zapolnilo pohištvo in druga notranja oprema pod blagovno znamko Cup of Tea, ki jo ustvarja Tea Gorič. Predstavitveni pogovor z ustvarjalko, ki bo predstavila svoje izdelke, idejno zasnovo ter razvoj poslovne vizije, bo v četrtek, 8. novembra, ob 18. uri.

Trajnost in edinstvenost

»Verjamem, da imajo izdelki energijo, ki je lastna samo njim. In da je predmet, ki ga je izdelal človek in vanj vložil pozornost in skrb, drugačen od produkta, ki je bil sestavljen na tekočem traku,« poudarja Tea Gorič. »Ker verjamem v trajnost in edinstvenost, dajem novo življenje staremu pohištvu, ponujam žametne, kvačkane ali pletene okrasne izdelke, ki so bili narejeni ročno in z vsem srcem, pri tem pa, kadar je le možno, izberem okolju prijazne materiale ter brezčasne barvne odtenke in vzorce, ki jih je navdihnila umetnost.«