Gregorič je tudi izrazil razočaranje zaradi »gonje« proti Nacionalnemu inštitutu za otroške srčne bolezni (NIOSB), ki jo v zadnjem času opaža v javnosti. Po njegovih besedah ugotovitve njenih akterjev, da NIOSB ni potreben, temeljijo na lažnih novicah. Znova je ustanovitev samostojnega inštituta označil za najboljšo pot k rešitvi problematike.

Na poslabšanje stanja programa otroške kardiokirurgije v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so vplivali odhod kardiologov, propad intenzivne terapije in odhod specializantov otroške kardiokirurgije, pa je Gregorič dejal v izjavi za medije ob robu posveta. Razloge za slabo komunikacijo med vodstvi NIOSB in UKC vidi v različni »filozofiji« in različnih podatkih, na katere se sklicuje vsaka od strani. Na novinarsko vprašanje o prihodnosti NIOSB je Gregorič odgovoril, da je vse odvisno od odločitve, ki jo bo sprejela nova vlada oz. minister za zdravje Samo Fakin. Pojasnil je, da zaenkrat nima podatkov, kdaj bodo pristojni sprejeli odločitev, upa pa, da se bo to v dobro bolnikov zgodilo čim prej.