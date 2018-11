Nekaj čez polnoč so policisti pri Kozini ustavljali osebni avto. Voznik ukazov ni upošteval in se je odpeljal naprej. Patrulja je zapeljala za njim, osebni avto C5 srebrne barve francoskih registrskih številk pa je pospešeno peljal proti avtocesti in nanjo v smeri Ljubljane tudi zapeljal. Natanko 24 minut čez polnoč je vozilo zaradi previsoke hitrosti zapeljalo s ceste na izvozu za Senožeče in se prevrnilo na streho. V avtu je bilo kar osem ljudi. Vsi so se po prvih podatkih lažje poškodovali, zato so jih odpeljali v Splošno bolnišnico Izola na pregled.

Voznik je bil državljan Pakistana, ki prebiva v Franciji, v vozilu pa je bilo še sedem državljanov Pakistana, ki so prestopili državno mejo nelegalno. Policijski postopki še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Koper.