Praksa pohabljenja ženskih spolovil je stara več sto let, človekoljubne organizacije in organizacije za pravice žensk pa jo že desetletja glasno obsojajo in se borijo proti njej, a kljub temu ostaja razširjenja v delih Afrike in Bližnjega vzhoda. Po mnenju človekoljubnih delavcev ima lahko obrezovanje ali odstranitev klitorisa pri deklicah, kar je izjemno boleč in krut postopek sam po sebi, hude fizične in psihološke posledice.

Pojavnost ženskega genitalnega pohabljanja je zgodovinsko največja na vzhodu Afrike. Leta 2016 je bilo na primer po podatkih Unicefa 98 odstotkov žensk in deklic v Somaliji obrezanih. Kot izpostavlja francoska tiskovna agencija AFP, raziskovalci le s težavo ugotavljajo, ali je žensko genitalno pohabljanje v upadu ali ostaja na istih ravneh, saj je ta praksa še vedno endemična v številni družbah na omenjenih območjih in je povezana z veliko stigmo.

V raziskavo vključenih skoraj 210.000 otrok A nova raziskava, danes objavljena v medicinski publikaciji BMJ, predstavlja doslej najbolj natančno statistično analizo pojavnosti ženskega genitalnega pohabljanja, ki zajema 29 držav in sega v 90. leta minulega stoletja, izvedla pa jo je ekipa znanstvenikov iz Velike Britanije in Južne Afrike. Podatke so zajemali iz dveh raziskav, v katere je bilo vključenih skoraj 210.000 otrok, med katerima je bila ena opravljena za Unicef. Po pregledu podatkov ter izločitvi tistih, ki so se ponavljali, so raziskovalci ugotovili »velik in občuten upad« pojavnosti pohabljanja ženskih spolovil pri deklicah, mlajših od 14 let, in to na več območjih. Ekipa raziskovalcev trdi, da je pojavnost pohabljanja ženskih spolovil pri deklicah na vzhodu Afrike upadla z 71,4 odstotka v letu 1995 na osem odstotkov v letu 2016.