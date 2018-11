Ustanovitelj Microsofta in desetletja najbogatejši Zemljan je kot govornik nastopil na dogodku Reinvented Toilet Expo, kjer je imel med nastopom polne roke človeških iztrebkov. »Moram priznati: pred desetimi leti si res nisem predstavljal, da bom kdaj toliko vedel o kakcih,« se je 63-letnik pošalil na konferenci. »Prav gotovo si tudi nikoli nisem mislil, da mi bo morala žena pri večerji reči, da naj že neham govoriti o o iztrebljanju in fekalijah,« je nadaljeval v humornem tonu.

Gates se namreč zadnje čase posveča filantropiji in opozarja na grozljive higienske razmere, v kakršnih živi velik del prebivalstva v nerazvitih državah. Steklen kozarec s fekalijami je podkrepil njegove besede in obiskovalcem omogočil zelo nazorno predstavo: »V tem kozarcu je najmanj 200 bilijonov rotavirusov, 20 milijonov bakterij šigela in 100.000 jajčec parazitov«.

Najprej v šolah, nato tudi po domovih

Na slabe higienske razmere, ki resno ogrožajo zdravje revnega prebivalstva, že dolgo opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. 2,3 milijarde ljudi nima dostopa do osnovnih sanitarij, zaradi česar se kolera, griža in ostale bolezni hitro širijo. Gatesova fundacija se med drugim ukvarja s financiranjem projekta izdelave stranišč, ki za svoje delovanje ne potrebujejo priklopa na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Številni močno poseljeni revni predeli nimajo kanalizacijskega sistema in njihova gradnja zaradi finančnih omejitev ni mogoča. Izredno slabe higienske razmere bi tako lahko izboljšali z vgradnjo stranišč, ki s kemikalijami obdelajo iztrebke in ločijo ločijo vodo in trdno usedlino ter odstranijo mikroorganizme.

V Fundaciji upajo, da bodo tovrstna stranišča najprej vgradili v javnih objektih, kot so šole in nato, ko bo cena nekoliko padla, tudi v domovih ljudi. »Takšno stranišče bo stalo nekaj sto dolarjev, morda 500,« je za BBC dejal Gates in dodal, da bo kupec prihranil pri vodi, ki je takšno stranišče za svoje delovanje ne potrebuje.

Filantropska organizacija Bill & Melinda Gates Foundation je v zadnjih sedmih letih v namene raziskovanja stranišč vložila več kot 200 milijonov dolarjev.