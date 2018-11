Policija je ukrepe proti vodilnim v podjetju, ki se ukvarja s prenovo domov, sprožila, potem ko so se pojavili posnetki, na katerih je videti delavce, ki jih pretepajo s pasovi in ki morajo piti rumeno tekočino. Na družbenih omrežjih pa so se ob posnetkih pojavili zapisi, da morajo zaposleni v primeru neizpolnitve zadanih ciljev tudi jesti ščurke, poročajo kitajski mediji, ki jih povzema britanski BBC.

Tri menedžerje podjetja so zaradi teh incidentov aretirali in jih kasneje obsodili na zaporne kazni. To je le zadnji primer krutosti, ki so jim podvrženi zaposleni v nekaterih kitajskih podjetij.

V preteklosti so mediji poročali o primeru, v katerem so morali zaposleni klofutati drug drugega, s čimer naj bi dosegli večjo motivacijo. Poročali so tudi o delavcih, ki so se morali, za krepitev vezi v podjetju ali kot kaznovanje, plaziti po ulicah ali poljubljati koše za smeti. Tokrat je po družbenem omrežju Weibo zakrožil posnetek, na katerem je videti zaposlenega, ki ga, obkroženega s sodelavci, bičajo s pasom. Na drugih je videti zaposlene, ki pijejo rumeno tekočino iz plastičnih kozarcev in se medtem držijo za nosove.

Poleg so objavljeni tudi posnetki zaslonov, na katerih naj bi bile grožnje menedžerjev zaposlenim, da bodo morali jesti ščurke, če se bodo slabo odrezali. Po poročanju medijev so delavce poleg tega sramotili in kaznovali s pitjem vode iz stranišč ali kisa in z britjem glave. Povrhu vsega pa podjetje delavcem že dva meseca ni izplačalo plač in ti so se bali, da bodo, če bodo spregovorili o krutostih, ostali brez denarja.