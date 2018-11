Koordinator Levica Mesec je na današnji novinarski konferenci poudaril, da lahko okoli 70.000 zaposlenih čez dober mesec pričakuje dvig plače. S predlogom zakona, ki ga namerava Levica danes po rednem postopku vložiti v parlamentarni postopek, se namreč minimalna plača s 1. januarjem evrov zvišuje na 667 evrov neto.

Z letom 2020 se bo minimalna plača povečala na 700 evrov neto, z letom 2021 pa se bo začela uporabljati formula, po kateri bo morala biti minimalna plača vsaj 20 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov, kar po trenutnem izračunu pomeni 736 evrov, je strnil Mesec.

V SMC pomisleki glede formule za določanje minimalne plače

V predlogu zakona je Levica še zapisala, da se iz minimalne plače z letom 2019 izključujejo vsi dodatki, ki so opredeljeni v zakonodaji in kolektivnih pogodbah, a se o tem delu po Meščevih besedah še pogovarjajo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namreč predlaga, da se dodatki izključijo z letom 2020. »Dodatki bodo izključeni, to je dejstvo. Vprašanje, ki ostaja, je zgolj najprimernejši datum,« je poudaril. Predlog podpirajo vse koalicijske stranke, so pa v SMC v torek izrazili pomislek glede predloga Levice, da se z letom 2021 pri določitvi minimalne plače začne uporabljati formula. »Očitno niso usklajeni z lastnim ministrstvom, ki je v svojem strokovnem mnenju formulo podprlo,« je dejal Mesec.

Formula po njegovih besedah zagotavlja, »da nihče, ki dela osem ur na dan, ne bo več životaril na pragu tveganja revščine, kot je bilo to z dosedanjo ureditvijo«. Ministrstvo se formulo po Meščevih besedah strinja, saj je v strokovnem mnenju zapisalo, da taka ureditev vzpostavlja smiselno razmerje med dohodki delovno aktivnih in neaktivnih oseb z navezavo na minimalne življenjske stroške.

V SMC so v torek opozorili še na pomanjkanje socialnega dialoga pri sprejemanju zakona o minimalni plači, Mesec pa je danes pojasnil, da bo predlog v skladu z dogovorom s koalicijo obravnaval tudi na ekonomsko-socialni svet. S premierjem smo dogovorjeni, da bo zakon vlada vložila še v razpravo na ekonomsko-socialni svet, s čimer v Levici po besedah Mesca nimajo težav. »Sicer pa je to poslanski zakon, ki ima legitimnost volivcev,« je poudaril Mesec. Kot je pojasnil, je 52 izvoljenih poslancev na neposrednih volitvah prepoznalo dvig minimalne plače kot del svoje platforme.