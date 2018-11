Vprašanje, kako so v starem Egiptu pred več tisočletji uspeli postaviti tako kompleksno stvaritev, kot so piramide, že več stoletij bega arheologe. Zaradi skrivnostnosti, ki spremlja gradnjo tako velikega objekta, je vzniknila tudi kopica teorij zarot – najbolj divja med njimi pravi, da so piramide pomagali graditi nezemljani.

Arheologi zaslug ne pripisujejo nezemljanom in še naprej iščejo logične razlage. Ped nedavnim so z odkritjem velike klančine naredili korak k razjasnitvi misterija. V kamnolomu alabastra so namreč odkrili ostanke velikanske klančine, ki jo uvrščajo v obdobje vladavine faraona Keopsa. Gre za vladarja, ki je pred približno 4500 leti dal postaviti megalomansko, prek 140 metrov visoko grobnico. Kasneje sta njegovo idejo povzela še sin Kefren in nato Mikerin, ki sta dala zase postaviti nekoliko manjši piramidi.

Gradnja morda sploh ni trajala tako dolgo Raziskovalci z univerze v Liverpoolu in francoskega Inštituta za orientalsko arheologijo v Kairu zaradi najdbe klančine domnevajo, da gradnja piramid ni trajala tako dolgo, kot so sprva domnevali. Po dosedanjih ugibanjih bi naj gradnja Keopsove piramide trajala polnih 20 let, gradilo pa bi jo naj več kot 100 000 delavcev. Spoznanje daje boljši vpogled v »logistiko in tehnologijo, uporabljeno pri gradnji enega od sedmih čudes sveta,« je za Guardian dejal Roland Enmarch, eden od sodelujočih egiptologov. Teorija o rabi velike klančine se je v arheoloških krogih pojavljala že prej, a zanjo ni bilo dokazov. Najnovejše odkritje nakazuje, da je bila klančina, s katero so lahko večtonske bloke (vsak je visok dva metra, nekateri so dolgi tudi pet metrov, tehtajo pa po vsaj dve toni) iz apnenca in granita dvignili tako visoko, precej bolj strma, kot so domnevali. Found, the massive ramp that may have been used to build #Egypt's Great #Pyramid: Archaeologists discover 4,500-year-old system for dragging huge stone blocks

