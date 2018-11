Drugi dan so modno stezo LJFW zavzela uveljavljena imena domače in tuje oblikovalske scene in pa mladi oblikovalci, ki so s prikazanim dokazali, da nas čaka še bogata in zanimiva modna prihodnost.

Tudi ta večer so modne kreacije navdušile številne modne urednike, blogerje in modne navdušence, ki so spremljali pestro dogajanje na modni brvi, saj so modni oblikovalci prizorišče spremenili v izjemno modno predstavo. Odločitev, da bodo letos revije samostojne in ne več po sklopih, se je izkazala za odlično, saj je bilo dogajanje dinamično in revije so si sledile dokaj hitro ena za drugo. V zaodrju je to pomenilo malce več hitenja kot običajno, vendar pa so bili ekipa, tako umetniki ličenja, frizerji in modeli pod vodstvom Nine Jagodic, tudi tokrat izjemno organizirani.

V središču pozornosti drugega dne jesenske edicije LJFW, je bila tokrat bela srajca, ki je najbolj nepogrešljiv modni kos in osnova vsake ženske in moške garderobe. Kot navdih je služila istoimenskemu natečaju, ki je potekal v sodelovanju s trgovino Pentlja Concept Store. Izmed vseh, ki so sprejeli izziv in dali svoji modni domišljiji prosto pot, je strokovna žirija, ki so jo sestavljali Goga Štiftar, Melinda Rebrek, Nina Jagodic, Mimi Antolovič in Den Baruca ta večer izbrala petnajst najbolj izvirnih, ki so se predstavili na modni pisti LJFW. Prve tri zmagovalne srajce, ki jih bodo razglasili danes, na podelitvi nagrad WOW, bo revija M – Mag predstavila v editorialu, vse izbrane kreacije pa bodo kasneje tudi razstavljene in naprodaj v trgovini Pentlja Concept Store.

Morda kot zanimivost in povabilo še omenimo, da bodo danes ob 16. uri na prizorišču LJFW (Viba film v Ljubljani) odprli Showroom, kjer bo mogoče kose iz predstavljenih kolekcij do konca modne revije tudi kupiti ali naročiti. vl