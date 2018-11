Tanja Križaj: Delovno terapijo je treba iz ustanov pripeljati tudi na dom

Delovne terapevte pri nas najdemo večinoma v zdravstvenih ustanovah, njihova pomoč pa bi bila zelo pomembna tudi na drugih področjih in predvsem na domu uporabnikov. Slednje zdaj, razen samoplačniško, ni mogoče. Na to so opozorili na nedavnem kongresu delovne terapije, ki ga je pripravila Zbornica delovnih terapevtov Slovenije. Med predavatelji je bila dr. Tanja Križaj, ki poučuje delovno terapijo na univerzi v britanskem Plymouthu. Ponudila nam je vpogled v mednarodne izkušnje, kako so delovno terapijo v Veliki Britaniji in drugod umestili v širši okvir oskrbe ljudi.