Luka Koper je leta 2009 za 25,8 milijona evrov kupila 10-odstotni delež holdinga TTI, po mnenju tožeče stranke pa so nekdanji vodilni v Luki omenjen poslovni delež bistveno preplačali. Tožbeni zahtevek je težak 19,6 milijona evrov. Poleg uprave so tožili že nadzornike zaradi domnevno premajhne skrbnosti pri odločanju o lastniškem vstopu v TTI. Okrožno sodišče je postopka zoper nekdanjo upravo in nadzornike razdružilo, nato pa lani odškodninski zahtevek zoper nadzornike zavrnilo. Višje sodišče je nato ugodilo pritožbi Luke Koper in sodbo prvostopenjskega sodišča razveljavilo. Pri tem je drugostopenjsko sodišče ugotovilo, da so nadzorniki ravnali nedopustno, predvsem pa, da niso dovolj preverili sinergij, ki naj bi jih Luki prinesel nakup deleža v TTI.

Danes je tako na okrožnem sodišču zopet stekel postopek zoper osem nekdanjih nadzornikov (Marjan Bezjak, Orjano Ban, Boris Bradač, Olga Franca, Metod Mezek, Nebojša Topić, Marko Valentinčič in Bojan Zadel). Sodnica Nusdorferjeva je uvodoma pojasnila, da bo na današnjem in naslednjem naroku čez teden dni zaslišala še priče, ki naj bi razjasnile okoliščine zastoja pri realizaciji poslovnega sodelovanja med Luko in TTI, s tem pa bo dokazni postopek po oceni sodišča izčrpan.