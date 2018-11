Slovenska ženska članska izbrana vrsta se bo na pripravah za zadnji dve kvalifikacijski preizkušnji v ponedeljek zbrala v Laškem. Selektor Damir Grgić bo tudi tokrat računal na preverjena imena, ki zadnji dve leti tvorijo jedro ženske članske reprezentance.

Resda bo izmed nosilk igre pogrešal Rebeko Abramovič, ki bo tokratno reprezentančno akcijo izpustila zaradi službenih obveznosti in Tino Trebec, ki še okreva po poškodbi hrbta, zato pa bosta slovenski dres znova oblekli Nika Barič in Eva Lisec. Obe sta zaradi poškodb izpustili pretekli reprezentančni cikel, v letošnji sezoni pa v klubski sredini že kažeta odlične predstave.

Slovenke želijo nadaljevati niz neporaženosti

Slovenke so prve štiri kvalifikacijske dvoboje opravile z odliko, saj neporažene zasedajo prvo mesto v skupini E in so tako z nogo in pol že udeleženke zaključnega turnirja najboljših šestnajstih reprezentanc, ki bo junija in julija 2019 v Srbiji in Latviji. Izbranke Damirja Grgića so dvakrat ugnale Romunke ter pred domačimi navijači visoko premagale Finke in z najboljšo predstavo v kvalifikacijah tudi favorizirane Francozinje.

Obračun s Finkami se bo v Helsinkih v soboto, 17. novembra, začel ob 17.30 po slovenskem času, štiri dni kasneje pa bodo slovenske košarkarice gostovale še v francoskem mestecu Charleville-Mézières ob belgijski meji. Na parket bodo stopile ob 20.45. Pred odhodom na gostovanji se bodo Slovenke v pripravljalni tekmi, ki bo zaprta za javnost, pomerile s Švedinjami.