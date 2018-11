Fed je na zasedanju septembra pričakovano zvišal ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na ciljno raven med 2,0 in 2,25 odstotka. Šlo je za tretje letošnje zvišanje, do konca leta pa gre pričakovati še eno. Vendar pa naj bi to potezo člani odbora za odprti trg prihranili za december.

Odbor običajno sicer zaseda v torek in sredo, tokratno zasedanje pa so pomaknili za en dan, da bi se tako izognili dnevu ameriških vmesnih volitev. Bi pa naj šlo tokrat predvidoma za zadnje zasedanje, ki mu ne bo sledila novinarska konferenca. Doslej so predstavniki Feda pred novinarje stopili enkrat vsako četrtletje, predsednik banke Jerome H. Powell pa je napovedal, da bo v prihodnjem letu vsakemu od predvidenih osmih zasedanj odbora za odprti trg sledila tudi novinarska konferenca.

Fed je na poti postopnega zviševanja obrestnih mer. Pri svoji denarni politiki najbolj upošteva mero inflacije, vezano na potrošniško porabo brez cen energije in hrane, ki naj bi se po oceni odbora v ZDA gibala okrog dveh odstotkov naslednja tri leta.

Predsednik ZDA Donald Trump sicer pritiska na centralno banko, naj v luči ohlajanja ameriške gospodarske rasti obrestne mere pusti nespremenjene. »Moja največja grožnja je Fed, ker prehitro viša obrestne mere in je preveč neodvisen,« je dejal v intervjuju sredi oktobra. Powell je septembra na novinarski konferenci zagotovil, da člani odbora pri svojih odločitvah politike ne bodo upoštevali.