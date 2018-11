»Če si dovolimo, da nas nekdo zastrašuje le z nožem, da bi preoblikoval naše družbe v zameno za državno oblast ... smo prenehali biti državljani in postali subjekti,« je dejal Snowden v video nagovoru, ki so ga predvajali na dogodku v Tel Avivu.

Žvižgač je opozoril tudi pred izraelskim podjetjem NSO Group, ki je znano po svoji vohunski programski opremi Pegasus. Strokovnjaki domnevajo, da program verjetno uporabljajo v več državah, od koder poročajo o slabih razmerah na področju varovanja človekovih pravic. »Takšna podjetja se pojavljajo po celem svetu,« je dodal Snowden.

Tako so na primer z vohunsko opremo nadzorovali strokovnjake, ki so preučevali izginotje 43 študentov v Mehiki leta 2014, potem ko je program pridobila vlada. NSO Group sicer vztraja, da je program namenjen le preiskavi in preprečevanju zločinov in terorizma.

Nekdanji sodelavec ameriške Agencije za nacionalno varnost (NSA) Edward Snowden je pred leti s strežnika agencije pobral 1,5 milijona zaupnih dokumentov in z njimi s Havajev pobegnil v Hongkong, kjer jih je predal novinarjem. Sedaj že pet let živi v Moskvi. Zaradi teh razkritij je Snowdna v ZDA doletela obtožnica zaradi vohunjenja in kraje državnih skrivnosti. Grozi mu zaporna kazen do 30 let.