Davčno preračunljivi lastniki koroškega TAB

Še avgusta lastniki koroškega proizvajalca svinčenih baterij niso hoteli dividend. Obetala se jim je kupčija, vredna 300 milijonov evrov. A ker so se Južnoafričani iz prevzema TAB umaknili v ciljni ravnini, so si lastniki koroške družbe premislili. Eden največjih delničarjev in hkrati direktor Bogomir Auprih je sklical še eno skupščino, na kateri so se odločili za izplačilo rekordnih dividend.