Francoski predsednik Emmanuel Macron se je odločil, da bo ob stoletnici konca prve svetovne vojne praznoval mir, ne pa zmage, in da bo tako okrepil francosko-nemško prijateljstvo. Tako ne bo vojaške parade ob stoletnici začetka premirja 11. novembra, ko bodo v Pariz prišli voditelji 84 držav in vlad, med njimi predsedniki ZDA, Rusije in Slovenije Donald Trump, Vladimir Putin in Borut Pahor. Dan prej bo Macron na kraju podpisa premirja med silami antante in Nemčijo leta 1918 s kanclerko Angelo Merkel opravil simbolično spravo.

Samo ta teden bo Macron obiskal kar 17 prizorišč bitk med prvo svetovno vojno. Najprej je na severovzhodu Francije obiskal Morhange, kjer je 19. in 20. avgusta 1914 francoska vojska doživela hud poraz z več tisoč mrtvimi. Macron se namreč želi pokloniti žrtvam in ne slaviti francoske zmage. Toda francoski nacionalisti menijo, da je vendarle treba spomniti mlade na pogum francoskih vojakov in njihov uspešen boj. Pa tudi na to, da jih je na bojišču 1,4 milijona dalo svoje življenje. A ravno v tem na levici vidijo nesmiselnost vojne.

Začetek volilnega boja V tem petdnevnem Macronovem romanju na območju nekdanje frontne črte se skriva tudi tveganje, da se ne bo znal odzvati, ko ga bodo na terenu Francozi spraševali na primer o povišanju cen goriva ali o tem, kam gre denar od povišanih davkov. Večina analitikov celo pravi, da je ta teden za Macrona odločilen. Če se mu v teh dneh ne bo uspelo približati Francozom, potem ko se je letos v stiku z njimi nekajkrat izkazal za preveč arogantnega, ga maja na evropskih volitvah čaka hud poraz. Predvsem bi se moral približati ljudem na podeželju in v manjših mestih, ki jih je doslej zapostavljal. Zlasti podeželje, kjer se veliko vozijo z avtomobili in kjer so dohodki nižji, so zdaj najbolj prizadele visoke cene goriva. Sicer pa se po vsej Franciji organizira pravo uporniško gibanje, saj bo 17. novembra blokada cest, kar podpira kar 78 odstotkov Francozov. Macron še vedno vztraja pri ekološki tranziciji in pravi, da raje bolj obdavči gorivo in manj delo.