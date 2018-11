Hahn za konec pogajanj o članstvu Turčije

Če bo obveljal predlog evropskega komisarja za širitev Johannesa Hahna, bo Turčija uradno odslovljena iz čakalnice za sprejem v Evropsko unijo, v kateri ima sicer najdaljši staž. »Na dolgi rok bi bilo bolj pošteno za Turčijo in EU, da uberemo novo pot in končamo pristopne pogovore,« je namreč dejal Hahn v intervjuju za nemški časnik Die Welt in ocenil, da ni realno pričakovati, da bi vojaško druga najmočnejša članica Nata postala tudi članica Evropske unije. Hahn se je zavzel za to, da se s Turčijo sklene strateško sodelovanje, pri čemer je omenil trgovinske odnose, energetiko, migracije, boj proti terorizmu in možnost carinske unije, pot do tega pa naj bi pristopna pogajanja, ki so se začela leta 2005, samo ovirala. Turčiji je šesterica tedanjih članic Evropske gospodarske skupnosti že leta 1963 obljubila članstvo, a so pogovore o tem zamrznili po vojaškem udaru v Turčiji. Zaradi ciprskega vprašanja in kratenja človekovih pravic ni dobila statusa kandidatke za članstvo niti leta 1997. Napredek je evropska komisija potrdila sedem let kasneje in Evropska unija je leta 2005 potrdila začetek pristopnih pogajanj, ki pa so že pred časom zašla v slepo ulico.