Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se je Sayoc na sodišču na Manhattnu mudil le nekaj minut, nato pa so ga odpeljali nazaj v pripor. Za možnost, da bi se ob plačilu varščine branil s prostosti, ni niti zaprosil, so za AFP pojasnili v državnem tožilstvu.

Zvezni preiskovalni urad (FBI) je 56-letnega Sayoca prijel 26. oktobra na Floridi. Je glavni osumljenec za pošiljanje eksplozivnih naprav vodilnim demokratom, nasprotnikom in kritikom Trumpa v dneh pred tem aretacijo.

Med drugim so bile nevarne pošiljke naslovljene na prejšnjega predsednika Baracka Obamo, nekdanjo državno sekretarko in Trumpovo protikandidatko na volitvah leta 2016 Hillary Clinton, pa tudi na liberalnega milijarderja in filantropa Georgea Sorosa ter igralca in režiserja Roberta De Nira.

Večina bombnih pošiljk je bila prestrežena in nobena ni eksplodirala. So bile pa eksplozivne naprave prave in bi lahko povzročile škodo, so opozorili v FBI.