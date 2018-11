Roglič je v letošnji sezoni, zanj tretji v svetovni seriji, dokazal, da sodi med najboljše etapne kolesarje sveta. V skupnem seštevku je zmagal na dirki po Baskiji in Romandiji ter po Sloveniji, na Touru je bil četrti, dosegel pa je tudi etapno zmago. Skupno je zbral devet zmag na mednarodnih dirkah. Na lestvici Mednarodne kolesarske zveze je leto 2018 končal na 11. mestu. Tako visoko ni bil še noben Slovenec.

Hrastnikova je evropsko prvenstvo v spustu končala na prvem mestu, izkazala se je tudi na dirkah svetovnega pokala. Najvišje je končala v Val di Soleju na tretjem mestu - višje ni bil še noben Slovenec -, skupni seštevek svetovnega pokala pa na četrtem mestu. Najboljša je bila tudi v slovenskem in evropskem pokalu. Na Ucijevi lestvici je četrta spustašica sveta.

Nagrado prejela že tretjič zapored

Oba sta nagrado za kolesarja leta prejela tretje leto po vrsti. Pred Hrastnikovo sta s po šestimi naslovi gorski kolesarki Blaža Klemenčič in Tanja Žakelj, pred Rogličem pa s po štirimi nagradami Tadej Valjavec in Jani Brajkovič.

»Za mano je najboljša sezona in tudi najtežja. Končala se ni najboljše zaradi padca na svetovnem prvenstvu, ampak bom kmalu spet na kolesu. Prvo leto sem odvozila celoten svetovni pokal, zato tudi takšni rezultati. Hvala za nagrado že tretje leto zapored,« je z nagrado v rokah povedala Hrastnikova.

»Hvala za nagrado. Na zadnjih dirkah sem dostikrat izgubil, z veseljem mi je spet nekaj dobiti. Z Moniko sva se očitno lansko leto dobro zmenila, da sva oba tudi letos dobila nagradi. Hvala vsem, ki mi stojijo ob strani na tej poti. Z veseljem gledam v prihodnost,« je dejal Roglič.

Za ekipo leta so na Večeru zvezd na Ljubljanskem gradu razglasili slovensko reprezentanco do 23 let, ki je bila najboljša v pokalu narodov. Žiga Jerman je zmagal na enodnevni dirki Gent-Wevelgem, Pogačar na Dirki miru in na de l'Avenir. Izidor Penko se je izkazal z drugim mestom na EP v vožnji na čas. Ekipo so sestavljali Pogačar, Jerman, Penko, Žiga Horvat, Jon Božič, Jaka Primožič, Luka Čotar, Matic Grošelj, Martin Lavrič, Aljaž Prah in Nik Čemažar.

Za posebne dosežke v cestnem kolesarstvu sta si nagradi prislužila Pogačar za skupno zmago na Dirki miru na Češkem, dirko po Furlaniji in največji etapni dirki za mlajše člane Tour de l'Avenir ter Matej Mohorič za sedem zmag v sezoni, med njimi so etapno prvo mesto na dirki po Italiji, skupni zmagi na dirkah po Beneluksu in Nemčiji ter naslov državnega prvaka.

Žak Gomilšček je postal obetavni gorski kolesar leta.

Priznanja za dolgoletno delo v kolesarstvu so prejeli Branko Rokavec, Janez Jagodic, Rene Glavnik in Borut Božič, ki je letos po 12 letih sklenil kolesarsko pot. Med 30 mednarodnimi zmagami je Božič dosegel tudi prvo etapno zmago na eni od treh največjih dirk na svetu - leta 2009 na dirki po Španiji. Dvakrat je bil državni prvak in udeleženec olimpijskih iger.

Nagrado za amaterskega kolesarja leta sta dobila Matej Lovše in Laura Šimenc.