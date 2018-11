Zadnji obračun 6. kroga lige ABA je v Podgorici prinesel pričakovan razplet. Košarkarjem Olimpije proti aktualnemu prvaku jadranskega tekmovanja zaradi izjemno slabega prvega polčasa in odsotnosti treh nosilcev (Begić, Mesiček, Reynolds) zaradi poškodb ni uspelo pripraviti presenečenja. Ljubljančani so tako v jadranskem tekmovanju prišli do tretjega zaporednega poraza, s tem pa so se na sila izenačeni lestvici priključili skupini šestih ekip, ki si z razmerjem 2-4 delijo zadnje mesto. Ena od teh je tudi Igokea, ki je zaradi slabega začetka sinoči odpustila trenerja Nenada Trajkovića. Za podobno potezo so se v letošnji sezoni odločili tudi pri Cedeviti, Zadru in Partizanu, povsod pa se je izkazala kot pozitivna. Pri Olimpiji tega (za zdaj) niso storili.

Le en soliden polčas premalo

Predvidevanja pred gostovanjem v Podgorici so se v ponedeljek zvečer uresničila. Budućnost je zaradi napornega ritma, slabšega kadrovanja in porazov v evroligi v manjši krizi, česar pa oslabljena Olimpija ni znala izkoristiti. Ljubljančani so v obračun krenili preveč plaho, zato jih je nasprotnik v prvem polčasu povozil in na odmor odšel s kar 22 točkami razlike. V drugih 20 minutah je bila na parketu povsem drugačna Olimpija, ki je bila agresivna v obrambi in potrpežljiva ter natančna v napadu. Prednost Budućnosti se je pet minut pred koncem tako stopila na tri točke, a so gostitelji nato pohodili stopalko na plin, zadeli tri zaporedne mete za tri točke in razblinili dvome o zmagovalcu.

Predhodne tri zaporedne zmage in drugi polčas v Podgorici so le nakazali, da se je forma zmajev nekoliko dvignila, a bo treba to v prihajajočih obračunih podkrepiti z zmagami, saj se v nasprotnem primeru lahko pripeti, da bo klub že v zelo zgodnji fazi sezone zaostal za zadanimi cilji tako v ligi ABA kot Fibini ligi prvakov. »Budućnost je bila v prvem polčasu precej boljša od nas. V drugem smo igrali precej bolj korektno. A nato je nasprotnik zadel tri težke zaporedne mete za tri točke prek naših rok in znova ujel ritem iz prvega polčasa, ki mu nismo mogli več slediti,« je po porazu proti Budućnosti povedal Zoran Martić.