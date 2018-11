Aktualni nemški prvaki so v desetih krogih osvojili dvajset točk in so na prvenstveni lestvici na tretjem mestu, za dortmundsko Borussio in njeno soimenjakinjo iz Mönchengladbacha. To je za Bavarce najslabši start v sezono po osmih letih, takrat je znameniti solatni krožnik za končno zmago v prvenstvu končal prav v rokah Dortmundčanov. Čeprav je za nami manj kot tretjina sezone, pa navijače skrbijo izostanek igre, pomanjkanje idej in vizije ter popoln kaos v klubu.

Po črnem nizu ob koncu septembra in začetku oktobra, ko izbranci Nika Kovača niso zmagali štirikrat zapored ter sta vodilna moža kluba Uli Hoeness in Karl Heinz Rummenigge na novinarski konferenci verbalno obračunala z nekaterimi nemškimi mediji, se je stanje izboljšalo. Sledil je niz štirih zaporednih zmag, ki pa so ga Bavarci prekinili minuli konec tedna, ko jim doma ni uspelo premagati bledega Freiburga (1:1). Trener Niko Kovač ima v nemški javnosti vse manj podpornikov, saj je Bayern brez zmage pred domačimi navijači že poldrugi mesec.

Klub ga podpira, legende ne Po igri brez presežkov je bil pošteno razočaran nekdanji igralec Bayerna Lothar Matthaus: »Sobotna tekma z Borussio bo ključna. Ne bi si želel biti v Kovačevi koži, če izgubi to srečanje. Težava je, da se tega Bayerna nihče več ne boji. V ekipi ni povezanosti, zato igralci v nogometu ne uživajo.« Precej bolj neposreden je bil še en bivši igralec Bavarcev in Liverpoola Dietmar Hamann. Petinštiridesetletnik namreč verjame, da je usoda Kovača v Münchnu že zapečatena. »Mislim, da Kovač ne bo več dolgo trener v Bayernu. Vodilni možje očitno nimajo interesa umiriti situacije. Če bi ga imeli, bi se oglasili po domačem porazu proti Mönchengladbachu z 0:3. Tako pa so molčali. Kakšno sporočilo je to za navijače in igralce? Če se po takšnem porazu nihče od vodilnih ne oglasi v javnosti, je hitro jasno, v katero smer bo šla letošnja sezona.« Po sobotnem remiju so nemški mediji Hasana Salihamidžića, športnega direktorja Bayerna, vprašali, kaj se bo zgodilo s Kovačem, če na derbiju ta konec tedna izgubi. Njegov odziv je bil kratek: »Ne postavljajte neumnih vprašanj.« Vseeno je bil nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine pred novinarji prestrašen, prav na nobeno vprašanje pa ni dal konkretnega odgovora. To je močno zmotilo njegovega nekdanjega soigralca Maria Baslerja. »Tako kot so oni igrali proti Freiburgu, je on nastopil pred novinarji. Sramotno,« je bil oster nekdanji igralec Bayerna, ki ni varčeval niti s kritikami na račun trenerja Kovača: »Obstaja ogromno trenerjev, ki med tekmo spreminjajo taktiko, da bi spremenili dogajanje na igrišču. Pri Niku imam občutek, da tega ne zna ali pa ni pripravljen storiti, kar se je pokazalo proti Freiburgu, ko so celih devetdeset minut igrali na enak način.«