Izbranci Zorana Vulića so minuli konec tedna na gostovanju v Veliki Gorici pri največjem presenečenju letošnjega prvenstva le remizirali (1:1), čeprav so imeli ves drugi polčas na igrišču igralca več – v 43. minuti je bil pri domačih izključen Čagas. Splitski ponos je tako v trinajstih krogih zbral prav toliko točk in je še vedno na sedmem mestu razpredelnice.

Beli so tudi tokrat razočarali in niso našli poti do tretje prvenstvene zmage v sezoni. Kljub izključitvi niso resneje ogrozili vrat Gorice, trener Vulić pa se je po tekmi znova pritoževal čez sodnike, češ da so spregledali vsaj eno enajstmetrovko. A pri Hajduku so se z velikimi težavami srečali že pred tekmo, saj so morali zaradi številnih poškodb (Barry, Posavec, Beširović, Duka, Caktaš, Gyurcso in Tudor) močno premešati začetno enajsterico. Na gostovanju so ostali še brez podpore navijaške skupine Torcida – okrog petsto jih je prišlo na tekmo, a so jim v domačem klubu zagotovili zgolj 206 vstopnic. Ker navijači belih niso želeli, da zgolj nekateri gledajo tekmo, so se odločili, da je ne bo nihče. Vulić in njegovi fantje so tako vso tekmo odigrali brez najglasnejših podpornikov.